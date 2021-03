Grupo de mais de 300 diplomatas pede a demissão de Ernesto Araújo, o pior diplomata do mundo

Profissionais querem a saída imediata do chanceler que idolatra Donald Trump, sabotou a compra de vacinas e destrói a imagem do Brasil no mundo. Ernesto também tratou a covid-19, que já matou mais de 300 mil brasileiros, como "comunavírus" edit

247 – O cerco a Ernesto Araújo, o pior diplomata do mundo, é cada vez maior. Desta vez, mais de 300 diplomatas decidiram apoiar uma carta pública que pede sua demissão, conforme revelou a colunista Helena Chagas , dos Jornalistas pela Democracia. “Esperamos, com essas reflexões, oferecer mais elementos para que as necessárias e urgentes mudanças na condução da política externa ganhem maior apoio na sociedade”, diz um trecho do documento. “A crise da Covid-19 tem revelado que equívocos na política externa trazem prejuízos concretos à população.”

Olavista, o atual chanceler idolatra Donald Trump, sabotou a compra de vacinas e destrói a imagem do Brasil no mundo. Ernesto também tratou a covid-19, que já matou mais de 300 mil brasileiros como "comunavírus". Na sua gestão, colocou o Itamaraty a serviços dos interesses da extrema-direita dos Estados Unidos e de Israel.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.