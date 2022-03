Homem que tentou estuprar mulher em sex shop no DF foi linchado pelas ruas e morto (vídeo)

Apoie o 247

247 - Em vídeo que circula nas redes sociais, o suspeito que tentou estuprar uma mulher dentro de um sex shop no Distrito Federal aparece sendo enforcado com um "mata leão" por um homem e arrastado pelo asfalto até uma viatura da PM, com a ajuda de um policial militar. As informações são do portal Yahoo.

Na gravação, é possível ouvir quando uma mulher grita, pedindo para parar as agressões, enquanto outras pessoas fazem xingamentos como "vagabundo e safado". O vídeo foi compartilhado pelo portal G1.

O caso aconteceu na última quinta-feira (10), no Riacho Fundo II. A vítima relatou à polícia que o homem chegou na loja e pediu para ver alguns produtos. Quando ela foi buscar os itens, o suspeito tentou agarrá-la e começou a agredi-la.

Em determinado momento, captado pela câmera de segurança do estabelecimento, o homem enforca a vítima e a arrasta pelos cabelos.

O vídeo mostra que o suspeito tentou arrastar a funcionária para um canto da loja, mas ela resistiu. Um outro homem entra no sex shop e tenta tirar o agressor de cima da vítima, sem sucesso. Em seguida, outras duas pessoas entram no local.

A Polícia identificou quatro pessoas como suspeitos de agredirem o homem que tentou violentar a vendedora. O caso foi registrado na 29ª Delegacia de Polícia, do Riacho Fundo I.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi agredido por testemunhas e morreu vítima de uma parada cardiopulmonar. Ele chegou a ser atendido por bombeiros, mas não resistiu. Seu nome não foi divulgado.

Enquanto era agredido, sua irmã chegou ao local. Ela disse à polícia que o irmão estava sob efeito de drogas.

Na tarde dessa quinta-feira (10/3), uma mulher foi vítima de tentativa de estupro enquanto trabalhava em um sex shop do Riacho Fundo II. O momento do crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.



