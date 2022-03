Influencer Klebim é preso sob suspeita de exploração de jogos de azar

Apoie o 247

ICL

247 - O influencer Kleber Moraes, conhecido como Klebim, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal por suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar. A polícia apontou que o influencer era o chefe do esquema. Investigadores disseram que os suspeitos movimentaram R$ 20 milhões em dois anos.

De acordo com as investigações da Operação Huracánm deflagrada nesta segunda-feira (21), o grupo usava as redes sociais para a venda de rifas de carros de luxo, o que é proibido no Brasil.

Foram apreendidos nove veículos, dentre eles um Lamborghini e uma Ferrari, avaliados em R$ 3 milhões cada um. Também foi sequestrada judicialmente a mansão do líder da associação criminosa, no Park Way. O Judiciário determinou o sequestro de R$ 10 milhões das contas dos investigados. Além dos automóveis, foram apreendidos uma motocicleta e um jet-ski.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os veículos eram preparados com rodas e suspensão. Também tinham sons especiais. Os sorteios eram anunciados na internet.

Klebim tem mais de 1 milhão de seguidores só na sua conta pessoal nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O advogado José Souda de Lima, que defende os investigados, afirmou que a prisão "é completamente arbitrária, desproporcional e ilegal". "Fruto de uma pirotecnia para criar constrangimentos e fatos midiáticos. Confiamos que o Poder Judiciário corrigirá essa arbitrariedade revogando imediatamente essa prisão", disse.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE