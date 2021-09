Jair Renan homenageou denunciante de sua mãe

Jair Renan Bolsonaro publicou uma foto no Instagram ao lado de Marcelo Luiz Nogueira de Santos, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e que denunciou supostas irregularidades financeiras envolvendo o atual senador e a advogada Ana Cristina Valle, então mulher de Jair Bolsonaro quando o parlamentar era deputado estadual no Rio edit

247 - Jair Renan Bolsonaro publicou, há pouco mais de dois meses, uma foto no Instagram ao lado de Marcelo Luiz Nogueira de Santos, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), de acordo com a coluna Sonar, do jornal O Globo. Santos denunciou nessa quinta-feira (2) que, quando era deputado estadual no Rio, entregava 80% do salário de R$ 7.326 que recebia para a advogada Ana Cristina Valle, então mulher de Jair Bolsonaro. A denúncia do ex-assessor foi revelada pela coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles.

Na publicação, Jair Renan chamou Nogueira de amigo e afirmou que ele o "ensinou muito, especialmente a como me tornar uma boa pessoa" em uma homenagem de aniversário.

"Marcelo, ao longo desses anos todos, você tem sido um grande amigo para mim. Você me ensinou muito, especialmente a como me tornar uma boa pessoa. Sua empatia e seu carinho são contagiantes, e eu serei eternamente grato a Deus por tê-lo colocado em nosso caminho", disse o filho de Jair Bolsonaro. "Que neste aniversário seu coração possa transbordar com o dobro da felicidade que você trouxe para nossa família! Obrigado por tudo! Parabéns! Felicidades…", acrescentou.

Nogueira de Santos foi o segundo ex-assessor de Flávio que admitiu a devolução de salários. Em novembro do ano passado, Luiza Souza afirmou ao Ministério Público do Rio (MP-RJ) que era obrigada a devolver mais de 90% do que recebia. De acordo com extratos bancários apresentados por ela, entre 2011 e 2017, repassou R$ 160 mil para Fabrício Queiroz, que também atuou no gabinete e é outro alvo da denúncia dos promotores que atinge Flávio.

O MP-RJ denunciou Flávio e Queiroz no ano passado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

