Joice Hasselmann não está filiada ao PSDB, diz tucano

Uma hipótese é de que a deputada aguarda a confirmação, pelo TSE, da fusão entre PSL e DEM. Com isso, ela poderia deixar o PSL sem correr o risco de perder seu mandato edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Tião Farias, ex-presidente do diretório municipal do PSDB em São Paulo, afirmou que a deputada federal Joice Hasselmann não consta entre as fichas de filiados da legenda. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

A parlamentar anunciou sua filiação ao PSDB em evento no início deste mês, em São Paulo. Ela se elegeu pelo PSL em 2018.

Segundo Farias, o evento foi apenas simbólico. "Aquele ato não existiu. Não houve filiação", afirma.

PUBLICIDADE

Farias descobriu o caso ao tentar apresentar um pedido de impugnação de filiação da deputada. "Eu queria saber qual a zona eleitoral dela. Ninguém me informava", diz.

Uma hipótese é de que a deputada aguarda a confirmação, pelo TSE, da fusão entre PSL e DEM. Com isso, ela poderia deixar o PSL sem correr o risco de perder seu mandato.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE