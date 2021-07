Joice vai pedir prisão de blogueiro bolsonarista que teria invadido seu prédio

Oswaldo Eustáquio anunciou pelas redes sociais que foi ao local em que a parlamentar alega ter sofrido atentado no dia 17 edit

Revista Fórum - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) anunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (26) que vai registrar boletim de ocorrência contra o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio por supostamente tentar invadir, no domingo (25), o prédio em que ela mora em Brasília.

“Farei BO contra 1 senador, 2 deputados, um guitarrista mal amado e pedirei a prisão do blogueiro presidiário que mesmo na condicional tem tentou entrar na minha casa ontem”, escreveu a deputada no Twitter.

Eustáquio anunciou pelo Twitter que foi até o local. “Não há a menor dúvida, que o médico Daniel França, marido de Joice Hasselmann é o principal suspeito da agressão contra a deputada. Hoje estive no local, que tem 15 câmeras. Seria impossível um terceiro elemento entrar no local, caso não fosse consensual”, disse o blogueiro, no domingo.

O senador citado pela deputada deve ser Styvenson Valentim (Podemos-RN), que debochou das agressões sofridas por ela e insinuou que o episódio foi por cocaína ou “chifre”.

Oi @joicehasselmann! Temos aqui um Xeroque Holmes que afirma saber quem é o agressor. Penso que ele deve ser chamado a depor para declinar o nome. https://t.co/ocnN0NOV9l — NÃO HAVERÁ TRÉGUA 🇮🇹🇧🇷 🇺🇸. ' . (@Boscardin) July 26, 2021

