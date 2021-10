Jornalista cobra da Comissão de Valores Mobiliários processo contra Bolsonaro por uso de informação privilegiada

"Desde quinta-feira, ele vem dizendo que os preços dos combustíveis subiriam. Reforçou isso ontem. E cravou que os aumentos sairiam hoje", escreveu o jornalista do Correio Vicente Nunes em referência às declarações de Jair Bolsonaro sobre aumento nos preços dos combustíveis e à confirmação da alta dos valores da gasolina e do diesel pela Petrobrás edit

247 - O jornalista do Correio Braziliense Vicente Nunes cobrou da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um processo contra Jair Bolsonaro por uso de informação privilegiada sobre os aumentos dos preços dos combustíveis.

"Quando a CVM vai tomar vergonha e abrir processo contra Bolsonaro por uso de informação privilegiada? Desde quinta-feira, ele vem dizendo que os preços dos combustíveis subiriam. Reforçou isso ontem. E cravou que os aumentos sairiam hoje. E a Petrobras anunciou os reajustes", escreveu o jornalista no Twitter.

A Petrobrás anunciou nesta segunda-feira (25) um novo aumento no preço dos combustíveis. De acordo com a estatal, o litro da gasolina ficará R$ 0,21 mais caro a partir desta terça-feira (26).

Bolsonaro havia dito, nesse domingo (24), que a inflação aumentaria. "Infelizmente, pelo número do preço do petróleo lá fora e do dólar aqui dentro, nos próximos dias, a partir de amanhã, infelizmente, teremos reajustes nos combustíveis", disse.

Na última terça-feira (19), ele também havia confirmado novos aumentos no país. "Vai chegar mais. Combustível, energia elétrica, alimentação", disse em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

