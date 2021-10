Bolsonaro se diz incompreendido e diz que inflação vai aumentar: "vai chegar mais"

"Combustível, energia elétrica, alimentação", citou o chefe do governo federal como áreas em que os preços devem subir ainda mais. A gasolina em alguns locais do país já chega a custar R$ 7,49 o litro edit

247 - Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada nesta terça-feira (19), Jair Bolsonaro voltou a reclamar do cargo de presidente da República e se disse "incompreendido", sendo sempre o "responsável por tudo".

Mais uma vez, o chefe do governo federal culpou os governadores que impuseram medidas restritivas durante a pandemia pelo caos econômico que vive o país, fruto na verdade da política econômica desastrosa dele próprio e do ministro da Economia, Paulo Guedes. "Os problemas existem, o que é duro é a incompreensão. A política do fica em casa abalou o mundo todo e o Brasil não está fora deste contexto. O tempo todo sou responsável por tudo, se é assim, acha um cara melhor, sem problema nenhum. Tem muita gente boa candidato".

Ele ainda afirmou que espera maior aumento na inflação. "Vai chegar mais. Combustível, energia elétrica, alimentação. Agora a pior coisa que tem é desesperar, achar um responsável pelo seu insucesso… Responsável é quem adotou essa política do politicamente correto". A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Combustível (ANP) informou nesta terça-feira que o preço do litro do combustível nos postos do país aumentou 3,3% na semana passada, atingindo o valor médio de R$ 6,32 e máximo de R$ 7,49.

CPI da Covid

Bolsonaro mencionou a CPI da Covid e o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), para afirmam que não liga para a suposta "perseguição" que sofre. "Para mim não pega nada, estou ignorando [suposta perseguição]. Vou me preocupar com a CPI, por exemplo? Brincadeira. Tem acusação do Renan, suspeita de corrupção. Do Renan...".

