Judiciário teme uso eleitoral por Bolsonaro em desfile no 7 de Setembro

O receio do STF e do TSE é que Jair Bolsonaro faça um discurso golpista, mas com dois agravantes: a proximidade das eleições e a data comemorativa do Bicentenário da Independência

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) temem que Jair Bolsonaro (PL) use o desfile militar do 7 de Setembro para estimular críticas de apoiadores ao Judiciário e ao sistema eleitoral brasileiro. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o receio é que Bolsonaro faça novamente um discurso golpista, mas com dois agravantes: a proximidade das eleições e a data comemorativa do Bicentenário da Independência, para quando é esperada uma parada militar de grandes proporções na Esplanada dos Ministérios.

Os presidentes do STF e do TSE, ministros Luiz Fux e Edson Fachin, têm discutido internamente como serão os esquemas de segurança.

Em nota, o STF disse que, no "contexto das eleições, assim como nas demais ações em que os ministros estejam envolvidos, há um canal livre de comunicação entre as áreas especializadas de STF e TSE, com a finalidade de garantir o pleno exercício das atribuições dos magistrados".

A Secretaria de Segurança Pública do DF afirmou que o plano e os protocolos de segurança estão em "fase de elaboração". "O planejamento será constituído com a participação das forças de segurança, bem como de órgãos, instituições e agências locais e nacionais envolvidas", afirmou.

