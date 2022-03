Justiça aceita queixa-crime de Tabata Amaral contra Sérgio Camargo

Deputada entrou com queixa-crime contra o presidente da Fundação Palmares por difamação e falsa acusação de injúria racial edit

247 - A Justiça do Distrito Federal, segundo o Estado de S. Paulo, aceitou uma queixa-crime apresentada pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) contra o presidente da Fundação Palmares, o bolsonarista Sérgio Camargo.

A parlamentar entrou com uma queixa-crime por difamação e falsa acusação de injúria racial após Camargo usar as redes sociais para insinuar que ela foi racista ao denunciá-lo por fake news.

“A branca mimada e privilegiada não aceita que um preto ria dela. Esse meme foi compartilhado por milhares de pessoas, e ela ter escolhido logo um negão para processar mostra um provável racismo e perseguição. Inclusive, outros notáveis compartilharam esse meme. Ou ela prova que processou todos, ou restará provada a perseguição a um negro que venceu e vence diariamente sem ser afromimizento da esquerda”, escreveu Camargo depois de compartilhar uma publicação no qual a deputada teria escrito "deixa eu menstruar, Bolsonaro” e recebido, do chefe do governo federal, a resposta: " quando foi que eu proibi?". O diálogo é falso.

A decisão de aceitar a queixa-crime da deputada é do juiz Renato Coelho Borelli, da 12.ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, que deu dez dias para Camargo se defender das acusações. O mérito ainda não foi julgado.

