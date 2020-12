Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro, é nomeado para cargo no Senado com salário de R$21.4 mil

Por indicação do presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP), o sobrinho de Bolsonaro exercerá suas funções na Diretoria-Geral da câmara alta edit

247 - Léo Índio, sobrinho de Jair Bolsonaro, foi indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para um cargo na Diretoria-Geral do órgão. Seu salário será de R$21.4 mil.

Em abril, Léo foi nomeado assessor parlamentar do senador Chico Rodrigues, o do dinheiro na cueca. Na época, ele disse: “Sempre acreditei na meritocracia e no valor do trabalho, verdadeiro fiador das liberdades individuais”.

Léo deixou de exercer a função após o caso se tornar público, em outubro , em uma tentativa de limpar a imagem do Planalto no escândalo.

