Lewandowski: negar ao réu o direito a um juiz imparcial é mais grave do que a corrupção

Em voto histórico, que selou a suspeição de Sérgio Moro num processo relativo ao Banestado, o ministro do STF disse que uma justiça parcial abre as portas para o autoritarismo. Ele disse: “negar ao réu o direito a um juiz imparcial é mais grave do que a corrupção” edit

247 - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) afirmou, em voto que encaminhou a suspeição do ex-ministro Sergio Moro, que a falta de imparcialidade de um juiz configura crime mais grave que o de corrupção.

Conforme apontou reportagem do Brasil 247, a sentença anulada hoje é a condenação do doleiro Paulo Roberto Krug por suposto esquema de fraude no antigo Banco do Estado do Paraná (Banestado), atendendo a um pedido da defesa do doleiro.

Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela anulação da sentença, enquanto os ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia votaram contra. O placar terminou em empate com a licença médica de Celso de Mello. Com isso, os ministros aplicaram o entendimento no direito penal de que o empate favorece o réu.

“Lewandowski afirmou que ofender o direito do cidadão de ter acesso a um juiz imparcial é algo "MAIS GRAVE DO QUE A CORRUPÇÃO", pois pode levar ao autoritarismo e ao totalitarismo. “@SF_Moro JUIZ LADRÃO! #moroelegeubolsonaro https://t.co/UnWgz49qSj — Elis Araújo (@elisaraujo2010) August 25, 2020

