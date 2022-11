Lira diz que não vai instalar CPI do Abuso de Autoridade e sugere que seja discutida só ano que vem

Presidente da Câmara sugeriu ao deputado Van Hattem que ele colete novamente as assinaturas e reapresente o pedido no ano que vem edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que não vai instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Abuso de Autoridade, proposta por bolsonaristas para investigar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com reportagem do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Lira alegou “falta tempo hábil nesta legislatura para tramitar uma CPI” e que “há uma fila de pedidos de CPIs”.

Lira sugeriu ao deputado bolsonarista Marcelo Van Hattem (Novo-RS), autor do pedido da CPI, que ele colete novamente as assinaturas e reapresente o pedido no ano que vem.

No requerimento da CPI, que vem sendo apelidada por bolsonaristas nos bastidores da Câmara como 'CPI do Xandão', Van Hattem defende a apuração de supostas “violações de direitos e garantias fundamentais, prática de condutas arbitrária sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade, por membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal”.

