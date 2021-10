Luis Miranda diz que irmão saiu do país após sofrer ameaças

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, irmão do deputado federal Luis Miranda (DEM-DM), foi exonerado, entrou para o programa de proteção à testemunha da Polícia Federal e saiu do país, informou o parlamentar em seu Twitter.

Luis Ricardo foi atacado pelo governo e ameaçado, disse o deputado.

Na CPI da Covid, os irmãos Miranda acusaram Jair Bolsonaro de ignorar denúncia, feita presencialmente por eles, de corrupção na compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde.

PUBLICIDADE

"Jair Bolsonaro, cria vergonha na cara, você sabe a verdade", postou o deputado.

O Brasil não é como nos quadrinhos, onde o bem sempre vence! Meu irmão continuou sendo atacado pelo governo, foi exonerado, por conta das ameaças teve que entrar para o programa de proteção à testemunha e sair do país! @jairbolsonaro cria vergonha na cara, você sabe a verdade! PUBLICIDADE October 28, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE