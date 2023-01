Lula assina nesta 3ª feira decreto que cria o Conselho de Participação Social

Apoie o 247

ICL

Central dos Movimentos Populares - A Central de Movimentos Populares (CMP) participa nesta terça-feira (31), junto com lideranças de diversos movimentos populares e organizações da sociedade civil, da assinatura dos decretos que vai criar o Conselho de Participação Social e o Sistema Interministerial de Participação Social. O ato, organizado pela Secretaria Geral da Presidência, acontece a partir das 11h, no Palácio do Planalto, em Brasília, e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, estará presente no encontro acompanhado de dirigentes nacionais e da militância da CMP do Distrito Federal. O evento deve reunir cerca de 800 dirigentes, lideranças e militantes dos mais diversos movimentos populares e sociais do país. “Essa é a primeira vez que o presidente Lula abrirá as portas do Poder Executivo para receber a representação da democracia, após a tentativa de golpe, em 8 de janeiro, com a invasão de golpistas no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Será um importante momento de defesa da democracia e de reforçar a participação popular do povo nos destinos da nação brasileira”, disse Bonfim.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.