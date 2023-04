Lula e ministros reagiram indignados ao encontrarem Planalto destruído por terroristas bolsonaristas (vídeo)

Imagens do circuito interno do Planalto foram disponibilizadas pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) edit

247 - Imagens disponibilizadas pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da Repúblicam mostram o presidente Lula (PT) e ministros como Flávio ino (PSB), da Justiça e Segurança Pública, e Rui Costa (PT), da Casa Civil, reagindo com indignação à destruição do Palácio do Planalto por terroristas bolsonaristas no dia 8 de janeiro.

Vídeos mostram indignação de Lula e da cúpula do governo em visita ao Palácio do Planalto após ataque. https://t.co/gpDJjc8GUg pic.twitter.com/m1XnndD8dK — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) April 23, 2023

