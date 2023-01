Lula exonera mais 13 militares do GSI

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) ampliou a faxina na Presidência da República e exonerou nesta quarta-feira (18) mais 13 militares que atuavam no GSI (Gabinete de Segurança Institucional), informa a Folha de S. Paulo. Entre os demitidos, seis são da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial e os demais são assistentes e supervisores.

Já na terça-feira (17), Lula havia dispensado 40 militares que trabalhavam no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e outros fardados que atuavam em variadas áreas do governo.

A confiança de Lula nos militares ficou ainda mais abalada após os atos terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no último dia 8. A avaliação do presidente é de que os militares não foram eficientes na proteção do Palácio do Planalto e até agiram com conivência em relação aos criminosos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.