Lula: 'o mercado não ficou nervoso com Bolsonaro por quatro anos'

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou nesta quinta-feira (10) a reação do mercado financeiro devido à fala sobre o teto de gastos feita por ele mais cedo. "É engraçado que o mercado não ficou nervoso durante quatro anos [do governo] Bolsonaro", disse o petista a jornalistas, após sair de reunião de transição de governos, em Brasília (DF).

"Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gasto, que é preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social deste país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento neste país?", questionou.

A Bolsa de Valores perdeu pontos e o valor do dólar aumentou após o anúncio de novos nomes para o gabinete de transição. A equipe de Lula negocia com o Congresso Nacional a aprovação da chamada PEC da Transição, que prevê tirar dos limites do teto de gastos o programa Bolsa Família.

Na avaliação feita pelo mercado nesta quinta, o futuro governo não estaria comprometido com a estabilidade fiscal. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que a responsabilidade fiscal "não é incompatível" com a questão social.

