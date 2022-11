Ibovespa perde pontos e dólar sobe após anúncio de novos membros de grupos de transição

Apoie o 247

247 - O Ibovespa bateu 4,46% de queda, ao perder 5 mil pontos depois que foram anunciados os novos nomes para os grupos técnicos de transição, entre eles do ex-ministro Guido Mantega para a área de Planejamento, Orçamento e Gestão.

De acordo com o Infomoney, a Bolsa de Valores reduziu suas perdas, com queda de 3,8%, aos 109,2 pontos (-4,3 mil pontos no dia).

O dólar comercial fechou com alta de 4,2%, cotado a R$ 5,399 na compra e a R$ 5,400 na venda.

