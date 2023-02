Lula e Janja se mudam para Palácio da Alvorada 36 dias após posse

Apoie o 247

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado da primeira-dama Rosângela Silva, Janja, se mudou para o Palácio da Alvorada na noite desta segunda-feira, 6, 36 dias após tomar posse no dia 1º de janeiro. Eles estavam morando em um hotel no centro de Brasília.

Lula vinha se queixando sobre a demora para ocupar a residência oficial da Presidência da República. A moradia teve de passar por uma intensa reforma após danos causados pela passagem do clã Bolsonaro. “Eu, na verdade, sou um sem-casa, um sem-palácio. Vocês precisam ajudar a reivindicar o direito de eu morar. Porque já faz mais de 45 dias que eu estou no hotel, e não é brincadeira”, disse Lula em uma ocasião.

No início de janeiro, Janja mostrou os danos no Palácio da Alvorada para a GloboNews. A primeira-dama mostrou vidros de janelas rachados, sofás e tapetes rasgados e sujos, tetos com infiltração, tábuas soltas e quebras no piso, além de outros danos. Uma série de móveis e obras de arte precisaram ser restaurados, por danos ou exposição indevida ao sol.

