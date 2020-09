Maia diz que Guedes interditou o debate sobre reforma tributária

A “reforma” deve elevar a carga tributária no País, atingindo principalmente as pequenas empresas e setores de serviços, como escolas, salões de cabeleireiros, etc. edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) disse nesta terça-feira, 29, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, interditou o debate da reforma tributária. "Por que Paulo Guedes interditou o debate da reforma tributária?", questionou Maia, em seu perfil no Twitter.

Por que Paulo Guedes interditou o debate da reforma tributária? — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) September 29, 2020

Segundo o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR) não houve um acordo sobre a segunda etapa da proposta da reforma tributária que governo Jair Bolsonaro pretende levar ao Congresso. A declaração de Barros foi feita nesta segunda-feira, 28, após uma entre os líderes do governo, ministros e Jair Bolsonaro.

"Reforma tributária ainda não houve um acordo com os senhores líderes sobre um texto possível. Nós continuaremos trabalhando para que ela possa avançar", afirmou o parlamentar.