'Não há acordo sobre segunda fase da reforma tributária', diz líder do governo na Câmara

247 - O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR) disse que não houve um acordo sobre a segunda etapa da proposta da reforma tributária que governo Jair Bolsonaro pretende levar ao Congresso. A declaração de Barros foi feita nesta segunda-feira (28), após uma entre os líderes do governo, ministros e Jair Bolsonaro.

"Reforma tributária ainda não houve um acordo com os senhores líderes sobre um texto possível. Nós continuaremos trabalhando para que ela possa avançar", afirmou o parlamentar.

Ainda segundo ele, as discussões também trataram da criação do programa social que irá substituir o Bolsa Família, batizado de Renda Cidadã. De acordo com Barros o financiamento do programa não vai furar o teto de gastos Apesar disso, o valor do benefício ou quando ele entrará em vigor não foi anunciado.