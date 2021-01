Maia vai convocar comissão do Congresso para discutir colapso sanitário no Amazonas

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), afirmou em suas redes sociais que vai pedir a convocação da Comissão Representativa para discutir o colapso do sistema de saúde no Amazonas.

A medida foi chamada por conta do caos social causado pela pandemia, no qual pacientes estão morrendo sufocados pela Covid-19 nos hospitais diante da falta de cilindros de oxigênio. O pedido será encaminhado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM).

“Vou encaminhar agora à tarde ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, um pedido de convocação da Comissão Representativa para que possamos discutir a tragédia que está acontecendo em Manaus e também todo processo que envolve a vacinação no país”, escreveu Maia, em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 15.

É mais do que urgente que o Parlamento esteja de portas abertas, trabalhando para encontrar soluções para essa situação tão drástica e urgente. Não podemos nos omitir! — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 15, 2021

A Comissão Representativa foi formada para atuar durante os períodos de recesso parlamentar e é integrada por sete senadores e 17 deputados federais.

Ela pode convocar ministros de Estado para prestarem informações, fiscalizar e controlar atos do Executivo, autorizar o presidente e o vice a se ausentarem do país e executar ações de caráter urgente, que não podem aguardar o fim do recesso.

Além disso, o senador Eduardo Braga (MDB), do Amazonas, pediu intervenção federal no estado, em ofício encaminhado na tarde desta sexta a Bolsonaro.

O conhecimento liberta. Saiba mais