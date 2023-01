Maioria das pessoas denunciadas por ataques terroristas é de SP e do Distrito Federal

A Procuradoria-Geral da República recebeu as estatísticas da Polícia Legislativa do Senado. O órgão denunciou 39 pessoas por envolvimento em mobilizações golpistas edit

247 - O Senado informou que a maioria dos 39 denunciados pela Procuradoria Geral da República (PGR) envolvidos em atos de vandalismo em Brasília (DF), é do estado de São Paulo e do Distrito Federal.

De acordo com números publicados nesta terça-feira (17) pelo portal G1, 14 pessoas que participaram dos atos são de São Paulo e 11 moram no DF.

Cada um dos estados da Bahia, do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais têm duas pessoas denunciadas pela PGR, que recebeu as estatísticas da Polícia Legislativa do Senado. A denúncia foi feita com base nos dados.

Os estados de Roraima, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro Pará têm um envolvido cada.

Dossiê

O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um dossiê para ajudar em investigação sobre militares que teriam ajudado na segurança de bolsonaristas favoráveis a um golpe.

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres teve a prisão decretada pelo STF. Ibaneis Rocha (MDB) foi afastado do governo do Distrito Federal. Eles dois estão sendo investigados por suposta falta de iniciativa (omissão) para evitar os os atos terroristas em Brasília.

