Major Vitor Hugo diz que Bolsonaro o sondou para o MEC e afirma que "topa a missão"

Líder do governo na Câmara relatou que no último domingo Bolsonaro ligou para sondá-lo sobre a possibilidade de assumir o Ministério da Educação. Os dois almoçaram juntos nesta segunda-feira (6)

247 - O deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO), líder do governo na Câmara, conta ter sido sondado por Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Educação. Os dois almoçaram juntos nesta segunda-feira (6).

Ele disse ao site O Antagonista que recebeu um telefonema de Bolsonaro no último domingo e que o presidente deve tomar uma decisão "ainda nesta semana".

“Estou animado. Tenho recebido muito apoio no Congresso. Todas as pessoas com quem conversei hoje acabaram sendo simpáticas comigo. Eu toparia a missão”, disse o deputado.

“Conversamos bastante sobre o ministério, sobre o que o presidente pensa da educação brasileira e quais os planos dele daqui para frente”, acrescentou.

Bolsonaro teria dito que o nome poderia ser anunciado ainda nesta terça-feira (7) e que ele pode ser de São Paulo - o que vai de encontro à hipótese da escolha de Vitor Hugo.

