Bolsonaro diz que nome para o MEC poderá ser indicado nesta terça e que ele será paulista"

Ainda segundo Jair Bolsonaro, o nome do deputado federal e líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), permanece como uma espécie de “reserva” para o cargo edit

247 - Jair Bolsonaro, que deverá indicar um nome para comando do Ministério da Educação (MEC) ainda nesta terça-feira (7) e que ele será “paulista”. Nesta terça, Bolsonaro anunciou que testou positivo para o novo coronavírus.

Ainda segundo ele, o nome do deputado federal e líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO) , permanece como uma espécie de “reserva” para a chefia do ministério. A pasta da Educação está sem um titular desde que o ex-ministro Abraham Weintraub deixou o cargo há quase três semanas

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.