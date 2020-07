Major Vitor Hugo é cotado para comandar o MEC

247 - De acordo com apuração do jornal O Estado de S. Paulo, Jair Bolsonaro sondou o deputado federal e líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO) para ocupar o cargo de ministro da Educação.

De acordo com o jornal, eles tiveram um almoço fora da agenda oficial nesta segunda-feira (6) para debater a educação na país.

No domingo, Bolsonaro teria ligado para o deputado para sondar a possibilidade e para combinar uma estratégia que não deixe as pautas ideológicas de lado, mas que não cause problemas para o governo, como foi o caso de Weintraub.

Vitor Hugo integra a tropa de choque de Bolsonaro na Câmara e, na avaliação dele, teria boa recepção entre apoiadores para assumir a pasta.

Desde a fuga de Weintraub para os Estado Unidos, Bolsonaro escolheu dois nomes que acabaram não se concretizando: primeiro, o do professor Carlos Alberto Decotelli, que teve seu currículo questionado após ser nomeado, mas teve que pedir demissão antes de ser empossado; depois, o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, que recusou o convite após ser rejeitado pela militância bolsonarista e pela ala militar.

