Manifestantes fazem ato no Palácio do Planalto e pedem “Fora Bolsonaro” com faixas escritas “E daí?”

247 - Manifestantes realizaram ato contra Jair Bolsonaro em frente ao Palácio do Planalto, sede do Governo Federal, nesta quinta-feira, 7. Eles pediam “Fora Bolsonaro” e carregavam faixas escritas “E daí?”, culpando-o pelo aumento das mortes por coronavírus no País, à medida que ele pede o fim do isolamento social e a volta ao trabalho.

As faixas referem-se à fala de Bolsonaro, que questionado sobre o aumento de mortes por covid-19 no Brasil, respondeu: “E daí? Quer que eu faça o quê?”. Os manifestantes chamaram-no de “assassino” e “genocida”.

O deputado federal do PCdoB, Orlando Silva, disse que o ato foi “um recado contra a política de extermínio do governo Bolsonaro”, que “tem sangue nas mãos”. Confira.

Hoje, em frente ao Palácio do Planalto, um recado contra a política de extermínio do governo Bolsonaro. Ontem, foram 615 mortos. Hoje serão quantos? #BolsonaroGenocida tem sangue nas mãos. pic.twitter.com/vZSP0P89Cg — Orlando Silva (@orlandosilva) May 7, 2020

