Manifestantes vão à casa do governador do Distrito Federal protestar contra lockdown (vídeo)

Capital do país sofre com explosão de casos de covid-19 e tem hoje 76 pacientes em estado grave à espera de vaga em UTI edit

Manifestantes foram até a casa do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), para protestar contra o fechamento de estabelecimentos comerciais e escolas.

"Lockdown não, eu preciso trabalhar", gritavam os manifestantes depois que o governo do Distrito Federal publicou decretos para restringir a circulação de pessoas, diante do aumento dos casos de covid-19.

"Neste momento tb, há 76 pacientes gravíssimos à espera de UTI no DF. Tempos duríssimos", escreveu no Twitter a jornalista Lilian Tahan, diretora do Metrópoles.

O vídeo abaixo é de Gustavo Moreno:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Manifestantes protestam, agora, em frente à casa do governador Ibaneis. Estão desesperados. Gritam, aglomerados, que precisam trabalhar. Mas, neste momento tb, há 76 pacientes gravíssimos à espera de UTI no DF. Tempos duríssimos. Vídeo de Gustavo Moreno, no <a href="https://twitter.com/Metropoles?ref_src=twsrc%5Etfw">@Metropoles</a>. <a href="https://t.co/zVSgm8SHsr">pic.twitter.com/zVSgm8SHsr</a></p>— Lilian Tahan (@lilian_tahan) <a href="https://twitter.com/lilian_tahan/status/1366047408858296325?ref_src=twsrc%5Etfw">February 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.