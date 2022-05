Marcelo Ramos: 'em uma live, Bolsonaro deu uma ordem para a Câmara. Isso não aconteceu nem na ditadura'

O deputado do PSD-AM comentou o fato de ter sido destituído do cargo de vice-presidente da Câmara edit

247 - O deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) criticou Jair Bolsonaro (PL) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), por terem decidido tirar o parlamentar do cargo de vice-presidente da Câmara dos Deputados por ato da Secretaria-Geral da Mesa Diretora desta segunda-feira, (23). O congressista do PSD é adversário político de Bolsonaro, que, em live no dia 12 de maio, admitiu a intenção de mudar a vice-presidência da Casa.

"É um sentimento de decepção. Não com a decisão, mas com o fato de o presidente da República dar ordem [para que eu fosse retirado da cadeira] por uma live. Foi o que aconteceu. Ele disse na live que tinha que me tirar e o presidente Arthur Lira, em uma decisão unilateral, me tirou. Através de uma live, o presidente da República deu uma ordem para a Câmara dos Deputados. Isso não aconteceu nem na Ditadura, nem na Ditadura. E pior: essa ordem foi obedecida", disse Ramos em entrevista à Jovem Pan.

"Respeito todas as decisões judiciais, até as que são contra mim, diferentemente do deputado Arthur Lira, que disse que descumpriria a decisão do ministro Alexandre de Moraes", disse. "Repito o que já disse: não sou apegado a cargo, não fui eleito para ser vice da Câmara, fui eleito para representar o povo do Amazonas. Aqueles que tentaram fazer jogo comigo, para tentar me calar em relação ao IPI, em relação às críticas a Bolsonaro, vão ver na prática que entre cargo e ideias, fico com minhas ideias e princípios. Não sou refém de cargo, sou refém de minha história", acrescentou.

