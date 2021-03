Marco Aurélio, Fux e Alexandre de Moraes batem boca no STF (vídeo)

247 - A sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quinta-feira (11) foi marcada por um bate-boca quente entre ministros da Corte.

Quando o ministro Alexandre de Moraes se manifestou pelo adiamento do julgamento de denúncia contra o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), Marco Aurélio pediu que a Corte pautasse o abrandamento da prisão do parlamentar e acionou o presidente do Supremo, ministro Luix Fux.

Fux, por sua vez, alegou que Alexandre de Moraes é o relator da matéria e, portanto, cabe a ele decidir quando a questão será votada. Marco Aurélio então esbravejou, chamando Fux de "autoritário".

Em seguida, Moraes se disse desrespeitado por ter sido afrontado por Marco Aurélio. O decano da Corte então o chamou de "xerife".

Em outubro de 2020, Marco Aurélio e Fux já haviam protagonizado outra discussão acalorada no Supremo.

Assista:

Analistas da CNN repercutem bate-boca em sessão do Supremo pic.twitter.com/cvDZkiboSL — CNN Brasil (@CNNBrasil) March 11, 2021

