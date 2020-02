MEC volta a atacar a língua portuguesa e escreve 'suspenção'

Miguel Rodrigues, presidente da comissão de licitação, tascou um "suspenção" de fazer corar estudante do ensino fundamental, aponta o colunista Lauro Jardim edit

247 – "O MEC suspendeu agora há pouco uma concorrência para a contratação por R$ 20 milhões de uma empresa para cuidar da comunicação do ministério (A verba atual é de R$ 6 milhões anuais). Até aí, beleza", aponta o colunista Lauro Jardim, do Globo. "Miguel Rodrigues, presidente da comissão de licitação, tascou um 'suspenção de fazer corar estudante do ensino fundamental", diz ele.