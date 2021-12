Mendonça teve maior rejeição do Senado de indicados ao STF

No plenário, André Mendonça foi o primeiro ministro do Supremo a não alcançar 50 votos no plenário pelo menos desde 2000 edit

247 - Aprovado com 47 votos a favor e 32 contrários, André Mendonça teve a maior rejeição do Senado desde, pelo menos, 1985, com a redemocratização. De todos os 27 ministros votados, nenhum teve tantos votos contrários quanto o indicado “terrivelmente evangélico” de Jair Bolsonaro (PL).

Até então, o recordista era Edson Fachin, que teve 27 votos contrários em sua sabatina em 2015.

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, André Mendonça também bateu recordes entre os atuais ministros do Supremo, com 18 votos a favor e nove contrários. No plenário, ele foi o primeiro ministro do Supremo a não alcançar 50 votos no plenário pelo menos desde 2000.

Quantos votos cada ministro do STF teve no Senado ao ser indicado para o cargo, entre 2000 e 2021

Ministro (presidente que indicou) - Votação na CCJ; Votação no plenário

André Mendonça (Jair Bolsonaro) - 18 a favor e 7 contra; 47 a 32

Nunes Marques (Bolsonaro) - 22 a 5; 57 a 10

Alexandre de Moraes (Michel Temer) - 19 a 7; 55 a 13

Edson Fachin (Dilma Rousseff) - 20 a 7; 52 a 27

Luís Roberto Barroso (Dilma) - 26 a 1; 59 a 6

Rosa Weber (Dilma) - 19 a 3; 57 a 14

Luiz Fux (Dilma) - 23 a 0; 68 a 2

Dias Toffoli (Lula) - 20 a 3; 58 a 9

Cármen Lúcia (Lula) - 23 a 0; 55 a 1

Ricardo Lewandowski (Lula) - 22 a 1; 63 a 4

Gilmar Mendes (FHC) - 16 a 6; 57 a 15

Teori Zavascki* (Dilma) - sem informação; 57 a 4

Cézar Peluso* (Lula) - sem informação; 57 a 3

Joaquim Barbosa* (Lula) - sem informação; 66 a 3

Menezes Direito* (Lula) - sem informação; 61 a 2

Ayres Brito* (Lula) - sem informação; 65 a 3

Eros Grau* (Lula) - sem informação; 57 a 5

Ellen Gracie* (FHC) - sem informação; 67 a 0

Marco Aurélio* (Fernando Collor) - sem informação; 50 a 3

Período analisado: 2000 a 2021. *Aposentados ou falecidos. Fonte: Senado Federal

