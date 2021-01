Militares buscam reaproximação entre Bolsonaro e Mourão, diz colunista

247 - Militares próximos a Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão estão buscando reaproximar os dois, que não se falam mais, segundo coluna de Josias de Souza, no UOL. Segundo o artigo, “Mourão mostra-se receptivo. Bolsonaro, nem tanto”.

“Bolsonaro não gosta de ser contrariado. Tem horror ao hábito cultivado por Mourão de conversar com repórteres. Irrita-se com as entrevistas em que o vice se expressa como versa, expondo pontos de vista diferentes dos seus”, informou Josias.

As declarações do general, junto com a possibilidade dele estar tramando a favor do impeachment de Bolsonaro - o que faria Mourão assumir o poder - é o que desgastou a relação entre os dois, que já vinha mal há muito tempo.

Um assessor de Mourão insinuou ao auxiliar de um deputado que o vice estaria aberto a conversar sobre impeachment. A crise acabou fazendo com que o general demitisse seu assessor.

Ele negou que tenha instruído o assessor a agir de tal maneira: "(A revelação) me permitiu identificar alguém agindo à margem das minhas orientações e atentando contra o meu único patrimônio, que é a minha honra".

