Ministério da Justiça avalia que falhas na segurança de Brasília foram mais de comando do que da PM

Grupo de trabalho do Ministério da Justiça está avaliando as condições da segurança na Esplanada dos Ministérios

247 - Integrantes do Ministério da Justiça têm a percepção de que os indícios coletados até o momento na avaliação sobre a segurança em Brasília apontam para uma falha de comando, muito mais do que uma ineficiência da PM (Polícia Militar), informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, compôs um grupo de trabalho para fazer uma revisão do esquema de segurança da Esplanada dos Ministérios no Distrito Federal após os atos de vandalismo do último dia 8. A ação será conduzida pelo Secretário de Assuntos Legislativos, Elias Vaz.

Um dos aspectos em destaque é a falta de material apropriado para enfrentar a violência e o baixo contingente deslocado para a operação.

Em entrevista à CNN, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que irá sugerir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a revisão da segurança do Distrito Federal. Uma das sugestões na mesa seria submeter à aprovação do Senado o secretário de Segurança Pública do DF.

