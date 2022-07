Ministério Público do Trabalho faz inspeção na sede da Caixa para apurar denúncias de assédio sexual

Apoie o 247

247 - O Ministério Público do Trabalho (MPT) realiza, nesta segunda-feira (4), uma inspeção na sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília, para apurar as denúncias de assédio sexual e moral feitas por servidores e funcionários da instituição contra o ex-presidente do banco Pedro Guimarães. A informação é da CNN Brasil.

As denúncias levaram à queda de Pedro Guimarães da chefia da Caixa na semana passada (29). O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) entrou com uma representação pedindo que a Corte investigue Pedro Guimarães por “flagrante violação ao princípio administrativo da moralidade”.

O Ministério Público Federal (MPF) também já coletou depoimentos de vítimas e testemunhas para abrir uma investigação criminal das denúncias de assédio, e o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal também abriu uma investigação preliminar sobre o caso.

