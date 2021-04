Ministro da Educação diz que Bolsonaro é quem manda no setor e confirma destruição do ensino no Brasil

Criticado por diversos especialistas, Milton Ribeiro afirma que as políticas do MEC devem estar em "consonância com a visão educacional do presidente da República" edit

247 – O ministro da Educação, Milton Ribeiro, que aparece sorrindo na imagem em que Jair Bolsonaro segura o cartaz "CPF cancelado" , linguagem usada por milicianos para celebrar mortes, confirmou que está em curso um projeto de destruição da educação no Brasil. "A política do MEC [Ministério da Educação] deve vir e tem que vir em consonância com a visão educacional, do projeto, do senhor presidente da República", disse ele.

A frase foi dita pelo ministro da Educação Milton Ribeiro durante uma reunião com o presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Danilo Dupas, e os servidores da autarquia, segundo aponta reportagem do Uol .

"É com ele que eu troco ideias quando quero fazer uma mudança", disse Ribeiro. O encontro foi quase dez dias após os servidores do Inep publicarem uma carta em que falam dos riscos que a autarquia sofre com as nomeações ideológicas e trocas no comando.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.