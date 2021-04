Leo Jaime propõe julgamento de Bolsonaro em corte internacional por “CPF cancelado”

247 - O cantor e compositor Leo Jaime reagiu com indignação à imagem em que Jair Bolsonaro celebra a morte ao postar com a imagem de um “CPF cancelado”, código usado por milicianos para comemorar a morte de inimigos. “Essa história do ´cpf cancelado´ é de tamanha insensatez e mau gosto que merecia um julgamento em corte internacional. Não dá! É passar muito do limite!!! É de uma crueldade absurda! É o último degrau da indecência. É desumano demais!!!”, postou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.