Moraes determina prisão de Roberto Jefferson

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), investigado no inquérito das milícias digitais. Atualmente o petebista cumpre prisão domiciliar. Ele trocou tiros com a polícia no Rio de Janeiro.

A ordem foi dada após o ex-parlamentar fazer ataques contra a ministra Cármen Lúcia, ao chamar a juíza de prostituta.

Os senadores de oposição Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Eliziane Gama (Cidadania-MA) pediram ao STF a prisão de Jefferson. De acordo com os parlamentares, o ex-deputado não cumpre as obrigações da prisão domiciliar.

