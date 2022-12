Moraes intima ministro do TCU que sugeriu golpe para impedir posse de Lula

O ministro do TCU defendeu um golpe ao sugerir que as Forças Armadas não deveriam aceitar a vitória de Lula edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, intimou o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes a depor no âmbito do inquérito que investiga atos antidemocráticos. A informação foi publicada pelo jornal Valor Econômico.

De acordo mensagem de áudio, ele defendeu um golpe ao sugerir que as Forças Armadas não deveriam aceitar a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Agora veio o Bolsonaro, que despertou a sociedade conservadora e hoje todo mundo está nas ruas aí fazendo a sua defesa desses princípios. Demoramos, mas felizmente acordamos", afirmou Nardes em um trecho do áudio.

O ministro Augusto Nardes foi o mesmo que reprovou as contas do governo Dilma Rousseff em 2016, quando a então presidenta foi inocentada pelo Ministério Público Federal e por uma perícia do Senado.

Desde que perdeu a eleição em 30 de outubro, Jair Bolsonaro (PL) estimulou apoiadores a não aceitarem a derrota. Nesta quinta-feira, um grupo de bolsonaristas golpistas impediu o acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília.

No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

