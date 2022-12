Bolsonaristas golpistas fecham pistas que dão acesso ao Aeroporto de Brasília

Ato ilegal fez passageiros descerem dos carros e seguir a pé para chegar ao terminal aéreo. PM diz que está no local 'controlando situação' edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um grupo de bolsonaristas golpistas, que não aceitam o resultado das eleições presidenciais, bloqueou nesta quinta-feira (8) as pistas que dão acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília durante a tarde desta quinta-feira (8).

O ato ilegal e antidemocrático ocupou a via nos dois sentidos: em direção ao terminal e na saída do aeroporto. Com isso, passageiros precisaram descer dos carros e seguir a pé para chegar ao terminal aéreo.

Segundo o g1, A Polícia Militar do Distrito Federal informou que está no local "controlando a situação", enquanto a Inframerica, à frente da gestão do aeroporto, disse que a Polícia Federal também foi chamada e que por volta das 16h30 a pista começou a ser liberada.

Bolsonaristas fecharam a pista de acesso ao aeroporto de Brasília. Quero saber o que a classe média, que ainda pode comprar passagem aérea e votou no Bolsonaro, acha disso. pic.twitter.com/IXraPtXJDV — Carlos Roberto (@CarlosAraujo68) December 8, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.