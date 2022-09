'Não tem cabimento', afirma deputada sobre suspensão do piso salarial da enfermagem

A deputada do PCdoB-AC também criticou a corrupção no governo Jair Bolsonaro edit

247 - A candidata a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) afirmou, neste domingo (4), que é "urgente a mobilização de toda a enfermagem do Brasil" para reverter a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso de suspender a lei sobre o piso salarial de enfermeiros no País.

"Não tem cabimento a decisão do Ministro Barroso de suspender por 60 dias a lei do piso salarial da enfermagem. Ministro, deixe a enfermagem em paz! Suspenda a roubalheira que é o Orçamento secreto, que tira bilhões da Saúde. É urgente a mobilização de toda a enfermagem do Brasil!", escreveu a candidata no Twitter.

