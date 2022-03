Nazista, terraplanista, pastor evangélico: as figuras obscuras da Educação e Cultura de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

Fórum - Diante do escândalo revelado de que há um "gabinete paralelo" de pastores no Ministério da Educação que movimenta recursos públicos, inclusive com pedidos de propina, de acordo com seus interesses pessoais, o ministro Milton Ribeiro se tornou alvo de inúmeras representações judiciais e corre o risco de perder o cargo.

Caso o pastor evangélico, de fato, seja afastado, demitido ou peça demissão, será a terceira baixa na pasta ao longo dos pouco mais de três anos do governo Bolsonaro.

Os outros dois que antecederam Ribeiro, Ricardo Vélez Rodríguez e Abraham Weintraub, assim como o colega pastor, deixaram suas marcas de incapacidade, limitação intelectual e desmonte de um MEC que já foi o berço da expansão ao acesso universitário e de políticas públicas exitosas como o Prouni, Enem, Fies e política de cotas raciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE