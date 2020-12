Novato no STF, Kassio Nunes vota contra Moro e se alinha à ala garantista da corte

Em julgamento recente, ele se juntou aos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski para rejeitar recurso da PGR contra decisão que excluiu a delação do ex-ministro Antonio Palocci da ação penal contra o ex-presidente Lula edit

247 – Ainda é cedo para avaliar, mas, em seu primeiro mês, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Kassio Nunes Marques, fez jus à fama de garantista e foi voto decisivo contra a Lava Jato na Segunda Turma da corte. "Nesse caso, ele se juntou aos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski para rejeitar recurso da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra decisão que excluiu a delação do ex-ministro Antonio Palocci da ação penal que investiga o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por suposta doação ilegal de terreno para construção do Instituto Lula", aponta reportagem da Folha .

"Assim, ajudou a manter o entendimento de que o ex-juiz Sergio Moro agiu politicamente ao incluir a colaboração de Palocci aos autos do processo às vésperas das eleições de 2018", aponta ainda o texto de Matheus Teixeira.

O conhecimento liberta. Saiba mais