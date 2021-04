Nunes Marques é sorteado relator de ação contra Bolsonaro por diálogo com Kajuru

247 - O ministro Kássio Nunes Marques, colocado no Supremo Tribunal Federal (STF) por Jair Bolsonaro, foi sorteado o relator da ação contra o presidente pelo conteúdo de conversa com o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), vazada no último domingo, 11, pelo parlamentar.

Bolsonaro pressionou para que a CPI da Covid, para avaliar a condução do governo federal em relação à pandemia, também investigue governadores e prefeitos.

Ação de parlamentares do PSOL alega que o diálogo mostra o Poder Executivo pressionando o Poder Legislativo a interferir na instauração de um processo de investigação de que é alvo.

“Não há aqui nenhuma dúvida do cometimento de graves crimes de responsabilidade por parte do noticiado”, dizem os parlamentares do PSOL David Miranda (RJ), Fernanda Melchionna (RS), Sâmia Bonfim (SP) e Viviane Reis (PA).

A ação caiu nas mãos de Nunes Marques que vem se destacando por defender a política de Bolsonaro no Supremo.

Nunes Marques será relator de ação pelo impeachment de Alexandre de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques foi escolhido na segunda-feira, 12, relator de ação apresentada pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) que pede o impeachment do também ministro do STF Alexandre de Moraes.

Kajuru havia pedido que a ação fosse encaminhada ao ministro Luís Roberto Barroso, que determinou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), instalasse a CPI da Covid.

A Secretaria Judiciária do Supremo, no entanto, entendeu que o impeachment de Moraes não guarda relação com a CPI. Desta forma, a escolha da relatoria foi feita aleatoriamente.

A ação foi apresentada por Kajuru na última sexta-feira, 9, como uma "provocação", segundo o próprio parlamentar. Em conversa gravada com Bolsonaro, porém, o senador disse defender o impeachment de Moraes.

Ao saber que o pedido do senador pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), caiu nas mãos de Kássio Nunes Marques, Jair Bolsonaro riu em conversa com apoiadores no Palácio do Planalto.

