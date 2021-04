Bolsonaro ri ao saber que Kassio Nunes vai relatar impeachment de Alexandre de Moraes

Jair Bolsonaro riu, em conversa com apoiadores no Palácio do Planalto, ao saber que o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), caiu nas mãos de Kássio Nunes Marques edit

247 - Ao saber que o pedido do senador Jorge Kajuru (Cidadania) pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), caiu nas mãos de Kássio Nunes Marques, Jair Bolsonaro riu em conversa com apoiadores no Palácio do Planalto.

Nunes Marques foi indicado por Bolsonaro para o STF e votou pela permissão da abertura dos cultos presenciais e contra a suspeição do ex-juiz da Lava Jato de Curitiba, Sergio Moro.

🇧🇷 Durante conversa com apoiadores nesta noite, o presidente Jair Bolsonaro foi informado que o ministro Nunes Marques havia sido sorteado relator do pedido de Kajuru pelo impeachment de Alexandre de Moraes: pic.twitter.com/kcurGePPa8 April 13, 2021

