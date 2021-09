Oposição se articula para emplacar CPI da Rachadinha contra Bolsonaro

Apoie o 247

Fórum - Enquanto senadores da CPI do Genocídio trabalham para levar Ana Cristina Siqueira Valle, ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro à comissão, a bancada do PSOL na Câmara reforça articulação para a criação da CPI da Rachadinha. Nos últimos dias, Marcelo Luiz Nogueira de Santos, ex-funcionário do clã Bolsonaro, fez revelações sobre o esquema de rachadinhas que teria ocorrido nos gabinetes de Carlos e Flávio Bolsonaro.

Segundo informações do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, as revelações de Marcelo deram um empurrão na colheita de assinaturas para a possível CPI. De março até agora, foram 69 signatários que se somaram à comissão. O mínimo necessário é 171.

Com o fim da CPI do Genocídio se aproximando, a oposição pretende ter esse novo foro de investigação.

Leia a íntegra na Fórum.

