Pacheco anuncia que não será candidato a presidente da República

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou nesta quarta-feira que não será candidato à Presidência da República pelo PSD. O presidente nacional da sigla pessedista, Gilberto Kassab, esteve presente no Legislativo e acompanhou o discurso do senador.

"Tenho que dedicar toda a minha energia a conduzir o Senado neste ano fundamental para a tão desejada recuperação e reconstrução do nosso país", disse Pacheco na tribuna do Senado.

"O cargo que me foi confiado por meus pares está acima de qualquer interesse pessoal ou de qualquer ambição eleitoral. Meus compromissos como presidente do Senado e com o país são urgentes, inadiáveis e não permitem qualquer espaço para vaidades", complementou.

No lugar de Pacheco, o PSD trabalha pela entrada do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para ser o candidato da legenda pessedista à presidência da República.

