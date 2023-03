Em guerra com Lira, Pacheco retoma comissões mistas para analisar MPs; Lula prega conciliação

O senador disse como serão formadas as comissões mistas. Lula fez apelo às presidências do Senado e da Câmara para um entendimento sobre MPs edit

247, com Agência Senado - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quinta-feira (23) que as comissões mistas para análise prévia das medidas provisórias (MPs) voltarão a funcionar. "Não é um compromisso com o governo necessariamente, é com o Brasil de que medidas provisórias sejam apreciadas sob o rito previsto na Constituição Federal", complementou. Segundo o parlamentar, as comissões mistas vão ser "compostas por deputados federais e senadores, naturalmente permitindo um debate concentrado num colegiado de menor número para cada medida provisória, que é a razão de ser das comissões mistas".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a Pacheco e ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que cheguem a um entendimento sobre o impasse das MPs.

De acordo com o Blog do Gerson Camarotti, a avaliação no Planalto é que o senador deu sinais de que pretende buscar um entendimento. Um exemplo foi uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para definir que MPs começarão a tramitar de forma alternada no Congresso: uma começa pela Câmara, a seguinte pelo Senado, e assim sucessivamente.

Mas o presidente da Câmara causa preocupação entre aliados do presidente Lula. A avaliação no Planalto é de que o parlamentar tem colocado muitas dificuldades para análises de MPs. Apoiadores da base governista avaliaram que o deputado quer forçar o governo a entrar nas articulações e, em consequência, aumentar a hipótese de Lira conseguir mais negociações para emendas parlamentares.

