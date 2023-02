Pacheco manda recado a bolsonaristas e refuta impeachment de ministros do Supremo

Apoie o 247

247 - Reeleito presidente do Senado nesta quarta-feira (1), Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou que não acontecerão possíveis tentativas de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaristas defenderam nos últimos o afastamento de juízes do STF. Senadores é que decidem se um magistrado cometeu ou não algum crime.

"Esse argumento mentiroso de que impeachment de ministro do STF será a solução de tudo não será mais banalizado", disse Pacheco em entrevista a jornalistas em Brasília (DF).

Pacheco afirmou que vai pautar a relação com o Supremo "na base do diálogo, sem revanchismo e sem retaliação". "Vamos ser cooperativos, mas não subservientes com a presidência da República e com o Supremo Tribunal Federal", afirmou.

"Diferentemente do que sustentam sobre revanchismo, retaliação ou possível enquadramento ao Poder Judiciário, iremos cumprir nosso papel verdadeiro de solucionar o problema através da nossa capacidade de legislar, vamos legislar para se colocar limites aos poderes".

